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Россияне массово ринулись на один курорт в последний месяц лета 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Российские туристы массово ринулись в Крым в последний месяц лета — в августе загрузка отелей на полуострове достигла 90 процентов. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает ТАСС.
Как отметил Волченко, сейчас в регионе функционируют 752 объекта размещения, в том числе 69 санаториев и 22 оздоровительных учреждения для детей, и «каждый из них взял на себя обязательства по исполнению требований Роспотребнадзора».
Он добавил, что даже практически при полной загрузке отели и санатории остаются доступными для новых постояльцев.

«Найти свободные номера можно практически в каждой здравнице или гостинице»,

— отметил чиновник.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о небывалом потоке туристов в регионе и заявил, что полуостров уже принял первый миллион отдыхающих в текущем году. По его словам, в июле загруженность отелей на южном берегу составляла 95 процентов, а многие четырех— и пяти-звездочные объекты полностью забронированы до конца августа.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
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Комментарии 2
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов , Вадим Волченко , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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