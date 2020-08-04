Российские туристы массово ринулись в Крым в последний месяц лета — в августе загрузка отелей на полуострове достигла 90 процентов. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко , передает ТАСС.

Как отметил Волченко, сейчас в регионе функционируют 752 объекта размещения, в том числе 69 санаториев и 22 оздоровительных учреждения для детей, и «каждый из них взял на себя обязательства по исполнению требований Роспотребнадзора ».

Он добавил, что даже практически при полной загрузке отели и санатории остаются доступными для новых постояльцев.

«Найти свободные номера можно практически в каждой здравнице или гостинице»,

— отметил чиновник.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о небывалом потоке туристов в регионе и заявил, что полуостров уже принял первый миллион отдыхающих в текущем году. По его словам, в июле загруженность отелей на южном берегу составляла 95 процентов, а многие четырех— и пяти-звездочные объекты полностью забронированы до конца августа.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.