Минтранс «не форсирует» переговоры по запуску рейсов 

Стало известно о ходе переговоров по запуску международного авиасообщения в России, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом «Известиям» сообщил источник в одной из отечественных авиакомпаний.

По словам собеседника издания, Минтранс «не форсирует» переговоры с зарубежными партнерами по запуску рейсов.

При этом другие представители авиаперевозчиков отмечают, что единственным прибыльным направлением, способным в августе обеспечить приемлемый пассажиропоток, станет Турция. «На низком старте находятся сегодня все: "Аэрофлот" , "Сибирь", "Уральские авиалинии" , чартерные перевозчики. Но договоренностей о возобновлении полетов на сегодня нет», — заявил источник.

Кроме того, есть мнение, что турецкой стороне возобновление пассажирских перевозок нужнее и, вероятно, ей ради восстановления турпотока придется пойти на уступки в отношениях с Россией. «Российской стороне, наоборот, выгодно оставлять границы закрытыми как с точки зрения стимулирования внутреннего туризма, так и с точки зрения предотвращения второй волны коронавирусной инфекции», — указал собеседник «Известий».