Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы популярные маршруты для туров в августе 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Названы популярные маршруты для туров в августе
Фото: РИА Новости
Российские морские курорты — самое популярное направление для путешествий в августе, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании изучили данные бронирования авиабилетов с вылетом в последний летний месяц 2020 года. Они выяснили, что самые востребованные маршруты пользователей — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на черноморские курорты.
Москвичи также активно интересуются поездками в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.
Петербуржцы чаще всего приобретают проездные документы в Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград. У жителей Екатеринбурга высоким спросом пользуется Анапа.
Цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом примерно на 20 процентов.
Заметнее всего — на треть — подешевели билеты на рейсы между двумя столицами и из Санкт-Петербурга в Сочи, сообщили аналитики онлайн-сервиса.
Видео дня. Европейская страна открылась для россиян
Последние новости
В России ответили на угрозы США В России ответили на угрозы США Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
00:41
Названы самые безопасные страны для отдыха в 2020
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение