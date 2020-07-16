Названы популярные маршруты для туров в августе 

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Российские морские курорты — самое популярное направление для путешествий в августе, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании изучили данные бронирования авиабилетов с вылетом в последний летний месяц 2020 года. Они выяснили, что самые востребованные маршруты пользователей — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга на черноморские курорты.

Москвичи также активно интересуются поездками в Калининград, Краснодар, Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

Петербуржцы чаще всего приобретают проездные документы в Симферополь, Сочи, Анапу и Калининград. У жителей Екатеринбурга высоким спросом пользуется Анапа.

Цены по самым востребованным маршрутам снизились по сравнению с прошлым годом примерно на 20 процентов.

Заметнее всего — на треть — подешевели билеты на рейсы между двумя столицами и из Санкт-Петербурга в Сочи, сообщили аналитики онлайн-сервиса.