В Испании запретили снимать маски даже на пляже

Президент Андалузского правительства Хуанма Морено подтвердила, что ношение масок становится обязательным с полуночи 15 июля на всей территории Коста-дель-Соль. Причем, не имеет значения, скопление ли это людей в общественном месте, или же турист находится в парке в полном одиночестве.

Надо отметить: из-за того, что в Испании возобновились случаи заболевания коронавирусом, «масочный режим» вводится в действие по всей стране. Власти обратились к населению с призывом: «Несмотря на жару, трудности и ограничения, мы должны привыкнуть носить маску постоянно. При использовании маски риск заражения снижается до одного процента».

После того, как Европа открыла внутренние границы, тысячи туристов хлынули на Средиземноморское побережье. Это привело к тому, что полиция была вынуждена закрыть на вход несколько крупных пляжей. В некоторых муниципалитетах у местного населения начала развиваться «туристофобия» из-за иностранцев, которые игнорируют меры безопасности.

Новые правила ношения масок повторяют решения, принятые в других курортных зонах Испании, включая Каталонию и Балеарские острова. Для нарушителей санитарного режима там с 20 июля вводятся штрафы в размере 100 евро.

На Майорке и Ибице власти смягчили требования: исключения сделаны для пляжей и бассейнов, для парковых зон и когда вы едите или пьете в ресторане.

В Барселоне туристам придется носить маски для лица на пляже, или когда они загорают у бассейна на территории своего отеля. Снять маску можно будет только для ныряния или плавания в море или бассейне.

Полиции будет рекомендовано дать иностранным отдыхающим, которые могут быть незнакомы с новыми правилами, «шанс исправиться». На первый раз им грозит предупреждение, а затем уже штраф.

Санитарные ограничения в стране продлятся до тех пор, пока не будет найдено эффективного лечения или вакцины.