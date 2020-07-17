Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На курортах Испании запретили снимать защитные маски даже на пляже 

TURIZM.RU и ещё 8 3 часа назад
В Испании запретили снимать маски даже на пляже
Фото: TURIZM.RU
Президент Андалузского правительства Хуанма Морено подтвердила, что ношение масок становится обязательным с полуночи 15 июля на всей территории Коста-дель-Соль. Причем, не имеет значения, скопление ли это людей в общественном месте, или же турист находится в парке в полном одиночестве.
Надо отметить: из-за того, что в Испании возобновились случаи заболевания коронавирусом, «масочный режим» вводится в действие по всей стране. Власти обратились к населению с призывом: «Несмотря на жару, трудности и ограничения, мы должны привыкнуть носить маску постоянно. При использовании маски риск заражения снижается до одного процента».
После того, как Европа открыла внутренние границы, тысячи туристов хлынули на Средиземноморское побережье. Это привело к тому, что полиция была вынуждена закрыть на вход несколько крупных пляжей. В некоторых муниципалитетах у местного населения начала развиваться «туристофобия» из-за иностранцев, которые игнорируют меры безопасности.
Новые правила ношения масок повторяют решения, принятые в других курортных зонах Испании, включая Каталонию и Балеарские острова. Для нарушителей санитарного режима там с 20 июля вводятся штрафы в размере 100 евро.
На Майорке и Ибице власти смягчили требования: исключения сделаны для пляжей и бассейнов, для парковых зон и когда вы едите или пьете в ресторане.
В Барселоне туристам придется носить маски для лица на пляже, или когда они загорают у бассейна на территории своего отеля. Снять маску можно будет только для ныряния или плавания в море или бассейне.
Полиции будет рекомендовано дать иностранным отдыхающим, которые могут быть незнакомы с новыми правилами, «шанс исправиться». На первый раз им грозит предупреждение, а затем уже штраф.
Санитарные ограничения в стране продлятся до тех пор, пока не будет найдено эффективного лечения или вакцины.
TURIZM.RU: последние новости
Россияне дождались возобновления авиаперелетов между Россией и Турцией Россияне дождались возобновления авиаперелетов между Россией и Турцией Это правда, что сначала откроют Абхазию и только потом Турцию Это правда, что сначала откроют Абхазию и только потом Турцию Что произойдет, если у кого-то из гостей в вашем отеле обнаружат коронавирус Что произойдет, если у кого-то из гостей в вашем отеле обнаружат коронавирус
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Побывавшие в Турции туристы рассказали об отдыхе
Любимый курорт богачей открылся для россиян
Любимый курорт богачей открылся для россиян
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи
Видео
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
00:04
Авиапассажиры сняли, как у самолета отвалилось шасси
Новости путешествий
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
02:11
Россиянам объяснили, как попасть в Анапу
Новости путешествий
Турция готовится принимать россиян
04:51
Турция готовится принимать россиян
Новости путешествий
Европейская страна открылась для россиян
00:21
Европейская страна открылась для россиян
Новости путешествий
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
00:34
«Аэрофлот» намерен изменить цены на эконом-класс
Новости путешествий
Туристы заполонили крымские отели
00:10
Туристы заполонили крымские отели
Новости путешествий
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
08:19
Достопримечательности, спрятанные у всех на виду
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение