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Стюардесса объяснила запрет на обмен местами между пассажирами в самолете 

Lenta.ru 1 час назад
Стюардесса объяснила запрет на обмен местами
Фото: Depositphotos
Стюардесса объяснила действующий во многих авиакомпаниях запрет на обмен местами между пассажирами на борту самолета во время перелета. Об этом пишет Daily Express.
В первую очередь, по словам бортпроводницы, такое требование связано с процессом обслуживания клиентов — в частности, путешественникам важно находиться именно на закрепленных за ними местах, если при бронировании они заказывали специальное питание или указывали на пищевую аллергию.
Кроме того, особую роль играет равномерное распределение баланса в салоне воздушного судна.
«Все самолеты функционируют в условиях стабильности. Чтобы постоянно ее поддерживать, от взлета до приземления, необходимо учитывать общий вес и его распределение на борту», — пояснила еще одна стюардесса.
Наконец, отмечают члены экипажа, пассажирам не следует пытаться пересесть, к примеру, из кресел эконом-класса на месте в бизнес-класс, так как остальные туристы, как правило, платят за обслуживание дополнительные средства.
7 июля сообщалось, что большинство пассажиров во время авиапутешествий предпочитают выбирать на борту самолета места около окна. Как правило, кресло у иллюминатора считается предпочтительным для туристов, которые испытывают страх или дискомфорт во время перелетов.
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