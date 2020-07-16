Стюардесса объяснила запрет на обмен местами

Стюардесса объяснила действующий во многих авиакомпаниях запрет на обмен местами между пассажирами на борту самолета во время перелета. Об этом пишет Daily Express.

В первую очередь, по словам бортпроводницы, такое требование связано с процессом обслуживания клиентов — в частности, путешественникам важно находиться именно на закрепленных за ними местах, если при бронировании они заказывали специальное питание или указывали на пищевую аллергию.

Кроме того, особую роль играет равномерное распределение баланса в салоне воздушного судна.

«Все самолеты функционируют в условиях стабильности. Чтобы постоянно ее поддерживать, от взлета до приземления, необходимо учитывать общий вес и его распределение на борту», — пояснила еще одна стюардесса.

Наконец, отмечают члены экипажа, пассажирам не следует пытаться пересесть, к примеру, из кресел эконом-класса на месте в бизнес-класс, так как остальные туристы, как правило, платят за обслуживание дополнительные средства.

7 июля сообщалось, что большинство пассажиров во время авиапутешествий предпочитают выбирать на борту самолета места около окна. Как правило, кресло у иллюминатора считается предпочтительным для туристов, которые испытывают страх или дискомфорт во время перелетов.