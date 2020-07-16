Обходной туризм: в отпуск через белорусскую лазейку

Россияне нашли лазейку, которая позволяет отдохнуть за границей в обход ограничений. Для вылета в зарубежную страну они незаконно въезжают в Белоруссию, из которой уже можно без лишних вопросов улететь в Турцию или Египет. Специалисты отмечают, что подобное поведение россиян может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Жителей РФ на отдыхе в ближайшее время готовы принять восемь стран, в том числе Турция, Египет и Мальдивы . В большинстве из этих стран от туристов потребуется справка о пройденном тесте на коронавирус. Однако на сегодняшний день нетерпеливые россияне используют другие способы отдохнуть за границей. Некоторые из них въезжают в Белоруссию и затем вылетают в такие страны, как Египет, Турция и Албания

Официально попасть в братскую страну на сегодняшний день можно только определённой категории граждан. На сайте пограничной службы ФСБ России указано, что речь идёт о гражданах, которые имеют вид на жительство в Белоруссии, а также выезжают к больным близким родственникам, на работу, учёбу или лечение. Последним пунктом и пользуются желающие отдохнуть.

Предприимчивые белорусские туроператоры предлагают российским клиентам забронировать для них места в санаториях на территории РБ, но на самом деле вывезти в Египет и Турцию. В Египте прекрасно осведомлены об этих схемах, рассказал источник NEWS.ru.

Переплата в таком случае составляет порядка пяти тысяч рублей, рассказал NEWS.ru представитель одного из белорусских туроператоров.

Мы бронируем пару ночей в санатории. У вас на руках будет договор, лицензия санатория и путевка. На основании этих документов есть возможность проехать в РБ. В санаторий можно будет действительно заехать, но можно этого и не делать. У меня , к примеру, сегодня были туристы, которые в ночь пересекли границу с РБ и в 5 утра улетели отдыхать. Дешевле всего можно попасть в Египет. В Турцию — уже дороже, — рассказал представитель туроператора.

Кроме того, оформить справку о необходимости лечения в другой стране можно и самостоятельно. Этим занимаются частные клиники — присутствие человека в данном случае не обязательно. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил полковник милиции в отставке Евгений Черноусов

В Советском Союзе поддельных справок выдавали мало, потому что в основном были государственные мед учреждения, вёлся строгий учёт и контроль. Сегодня появились частные клиники и ситуация изменилась. 90% поддельных справок выдают именно они. Это я вам говорю по своему опыту

Попасть на территорию Белоруссии можно и нелегальным способом. За это придётся отдать порядка 100$, рассказал NEWS.ru Александр — студент из России, который обучается в одном из университетов РБ. Молодой человек ездил в республику в конце мая, когда учащимся не было ещё разрешено туда ездить:

Я нашёл объявления о помощи в пересечении границы в социальных сетях. Меня вёз мужчина, у которого гражданство РБ и вид на жительство в России. На выезде с РФ он, насколько мне известно, договаривался с пограничниками о том, чтобы его поездку не регистрировали — чтобы не садиться на карантин. Меня высадили около деревни Долосцы в России и показали, как пройти через границу пешком. Шёл я через лес примерно 3,5 километра и вышел уже на территории Беларуси, где меня подхватил водитель, с которым я ехал. Пограничников я не видел. Чуть позже нас остановил сотрудник ГАИ и спросил, пересекали ли мы границу. Мы ответили отрицательно, выяснять он ничего не стал.

Второй вариант нелегально пересечь границу с Белоруссией, по словам Александра, — заплатить деньги водителю, который знает объездной путь через Смоленск. В таком случае выходить из машины не нужно — транспортное средство въезжает в братскую страну, минуя таможенные посты.

В Россию Александр уже въезжал на обычном автобусе, так как граждане РФ могут беспрепятственно возвращаться домой.

Пересечь границу с Беларусью можно и на личном автомобиле. Такую услугу корреспонденту NEWS.ru предложил человек, который рекламирует их в социальных сетях.

Коронавирус никуда не исчез

По последним данным, за сутки российские медики зафиксировали 6422 новых случая заражения коронавирусом в стране, из них 1708 (26%) не имеют клинических проявлений. Общее число выявленных случаев COVID-19 с начала эпидемии составило 746 369. За это время в России выздоровели 523 249 инфицированных, погибли 11 770 человек.

Статистика говорит о том, что коронавирус по-прежнему распространяется в достаточно широких масштабах. Поездки россиян за границу в таких условиях могут привести к росту заболеваемости COVID-19 в России. В частности, опасность представляет тот факт, что люди будут чаще летать на самолётах. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил иммунолог Владимир Болибок:

Перед поездкой у россиян требуют справку о том, что они не болеют коронавирусом. Однако в самолёте все равно может оказаться заражённый. Справка действительна на протяжении трёх дней, а инкубационный период у коронавируса составляет от 1 до 14 дней. То есть человек может получить справку, в этот же день заразиться и в день вылета уже быть COVID-положительным. В конечном итоге из-за особенностей системы вентиляции в самолёте, заражёнными окажутся все пассажиры, которые там находятся. По прибытии в отель они смогут передать COVID-19 другим отдыхающим — во время пребывания в одном лифте, столовой, парикмахерской и спа-центре. Кроме того, вирус может распространиться через общую вытяжку в санузлах номеров

При этом специалист отметил, что шанс заразиться COVID-19 на пляже достаточно мал. Связано это с тем, что люди находятся на открытом пространстве, где концентрация вируса в воздухе не является большой.