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Туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном курорте 

Lenta.ru 3 часа назад
Туриста арестовали за кашель в ресторане на курорте
Фото: Depositphotos
Об этом сообщает Daily Mail.
По данным таблоида, инцидент произошел в одном из заведений, расположенных в районе Санта-Каталина. В полицию позвонили несколько посетителей ресторана и пожаловались на пьяного мужчину, ходившего между столиками, кашляющего и угрожающего заразить всех коронавирусом.
При виде полицейских 43-летний британец попытался скрыться, но все же был задержан и доставлен в участок. Там ему принудительно сделали тест на COVID-19, который оказался отрицательным.
Как отмечает издание, в случае болезни британцу бы грозило обвинение в причинении вреда здоровью отдыхающих. Но, поскольку мужчина оказался здоров, его обвинили только в сопротивлении аресту.
В апреле в Камбодже задержали американского туриста, обслюнявившего купюру и оставившего ее на банкомате. Впоследствии его арестовали, несмотря на то, что его тест на коронавирус оказался отрицательным, а в здании банка провели дезинфекцию.
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