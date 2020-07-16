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Опрос: более 60% россиян готовы к путешествиям внутри страны 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Опрос: более 60% россиян готовы отдыхать внутри страны
Фото: ТАСС
Готовы или склоняются к путешествиям внутри страны 61% россиян. Более половины из них предпочли бы отправиться на курорты Крыма и Краснодарского края, следует из данных опроса компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющемся в распоряжении ТАСС.
По данным прошлого исследования, проведенного летом 2020 года, взять отпуск в этом году намерены 78% россиян.
"Более половины опрошенных (61%) так или иначе потенциально готовы или склоняются к путешествиям внутри страны. В плане востребованности конкретных локаций здесь безоговорочно лидирует Черноморское побережье с его многообразием курортов Крыма и Краснодарского края, суммарно их хотели бы посетить 53% респондентов", — говорится в материале.
В Москве и Северной столице хотели бы побывать 13% респондентов, по 8% выразили желание отправиться на Алтай и озеро Байкал. Калининград и Карелию выбрали бы для посещения 7% и 6% опрошенных соответственно.
Респонденты, которые скорее бы не поехали в отпуск или точно не собираются (суммарно 39%), основной причиной называют высокую цене поездки (36%) и уровень сервиса (27%). Отсутствие инфраструктуры является препятствием для 21% опрошенных, 10% не считают путешествия по России безопасными.
В опросе приняли участие 4170 респондентов по всей стране в возрасте 20-60 лет.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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