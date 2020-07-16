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Россиян призвали не планировать отпуск в Турции 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Россиян призвали не планировать отпуск в Турции
Фото: Lenta.ru
Российских туристов призвали не спешить планировать отпуск в Турции, несмотря на сообщения о договоренности по поводу возобновления перелетов между странами. С таким заявлением выступил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News.
Как отметил Осауленко, открытие границ «не означает возобновления обмена турпотоками»: в первую очередь, это решение коснется людей, которые работают, учатся или проходят лечение за границей.
«Когда к этому списку добавится категория "турист" — открытый вопрос», — сказал он, добавив, что онлайн-бронирование туров в Анталью пока не производится, и время «паковать чемоданы» в Турцию для россиян еще не наступило.
15 июля Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных во время пандемии коронавируса ограничений.
В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.
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Комментарии 1
Новости путешествий , Александр Осауленко , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Минтранс РФ
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