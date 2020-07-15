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Спрос на авиабилеты в Крым вырос на 16% по сравнению с прошлым годом 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
Спрос на авиабилеты в Крым вырос на 16%
Фото: Pixabay
Количество бронирований авиабилетов в Крым в первой декаде июля выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтуризма региона.
"По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования Biletix, в первой декаде июля, когда стал возможным внутренний туризм между регионами РФ, бронирования авиабилетов в Крым выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что сократился и средний чек стоимости авиабилетов в обе стороны из других городов в Крым на 16% до 11 334 руб. "Лидеры бронирования авиабилетов Москва — 55% и Санкт-Петербург — 5%. Рекордное снижение цен на авиабилеты в Симферополь произошло из Тюмени и Омска — 37% и Уфы — 31%", — отметили в пресс-службе.
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