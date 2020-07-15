Турпоток на курорты России может вырасти на 15%

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Российские черноморские курорты, в том числе Крым, могут получить на 10-15% больше туристов, чем в прошлом году из-за ажиотажного спроса и продления сезона. Такой прогноз в ходе онлайн-брифинга озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе

Она отметила, что на сегодняшний день российское побережье Черного моря пользуется "мегавысоким спросом".

"Мы понимаем, что в июле количество желающих превышает тот объем бронирований, который был на этот период в прошлом году. Объекты размещения даже не успевают обрабатывать все заявки",

— констатировала Ломидзе.

Однако, по ее словам, места для отдыха и в Краснодарском крае, и в Крыму есть.

"Когда мы говорим о стопроцентной загрузке, надо понимать, что далеко не все отели и санатории открылись. И в Краснодарском крае, и в Крыму продаются в первую очередь самые дорогие и самые комфортные объекты размещения. Вот ни стопроцентно распроданы вплоть до конца августа и первых чисел сентября. По мнению наших экспертов, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Другой вопрос, что это, как правило, весьма бюджетная категория либо по нижней планке средняя категория",

— рассказала исполнительный директор АТОР.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что за первые 10 дней июля в Крыму отдохнули около 400 тысяч туристов, а всего за июль ожидается около 1,5 миллиона отдыхающих.

По словам министра, сегодня уровень загрузки многих отелей на Южном берегу Крыма и части западного побережья полуострова достигает 95-100%. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%.