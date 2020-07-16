Любимый курорт богачей открылся для россиян

Мальдивы , которые считаются любимым курортом богатых туристов, открылись для путешественников, в том числе россиян, с 15 июля с большими скидками. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации источника, власти не стали вводить ограничения по коронавирусу в виде обязательного тестирования или 14-дневного карантина для приезжающих. По прибытии туристам будет необходимо заполнить декларацию о состоянии здоровья и пройти термометрию. Тем же, у кого при пересечении границы проявятся симптомы ОРВИ, придется сделать ПЦР-тест за свой счет.

Кроме того, отмечается, что сперва отдыхающим будут доступны гостиницы на необитаемых островах, где не проживает местное население, а уже с 1 августа путешественники могут отправиться в любые открывшиеся гостевые дома и отели в других частях республики.

Также туроператоры сообщили о росте спроса на мальдивские курорты в августе и осенние месяцы. По мнению экспертов, такая заинтересованность связана с большими скидками на проживание, которые в отдельных случаях достигают 45 процентов. Например, по информации компании Tez Tour, при бронировании до конца июля скидки на проживание составляют в среднем 30-40 процентов.