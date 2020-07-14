Въездной туризм в РФ упал до нуля

Майя Ломидзе. На данный момент нет никакой ясности, когда и на каких условиях иностранные туристы смогут въезжать в Россию. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 14 июля на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России

«Когда иностранцы будут въезжать на территорию РФ? Я надеюсь, что вскоре после того, как будет обнародован список стран, с которыми на первом этапе начнётся возобновление международного авиасообщения, станет понятно, на каких условиях граждане этих стран смогут въезжать в Россию. На данный момент ясности нет никакой. Понятно, что вариантов очень много. От простого наличия справки до двухнедельного карантина, специального QR-кода и так далее. Но дело в том, что мы всё время говорим о внутреннем туризме и выездном, но совершенно упускается въездной туризм, — сказала она. — Между тем въездной туризм — это как раз тот туризм, который формирует основной бюджет. Это то, что является доходом туризма как отрасли. Это экспорт услуг. И в связи с закрытием международного авиасообщения не только наши граждане лишились возможности поехать за границу, но и наш въездной туризм по сути упал до нуля».

Как подчеркнула Ломидзе, въездной туризм — это крайне важный аспект развития всей отрасли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее она рассказала о том, что регионы России и туристические операторы вступили в конкурентную борьбу за российского туриста.