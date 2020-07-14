Как коронавирус повлиял на летний туристический сезон в этом году 

«Сейчас мы видим практически ажиотажный аншлаг на наших курортах. Кроме того, удивительным образом для этого сезона появилась возможность отправиться на чартерах, то есть дешевле, в те регионы, которые воспринимались как направления индивидуального, дорогого туризма. Это Алтай, Бурятия», — сказала Ломидзе.

Еще в мае прогнозы на этот год были очень пессимистичные. Никто не понимал, получится ли у россиян вообще куда-то поехать на отдых. Но турсезон в полной мере стартовал с 1 июля. Туристов сейчас принимают 74 региона России, открылись многие отели и санатории. При этом действуют меры безопасности, установленные Роспотребнадзором

В первую очередь по России продаются туры высшей и средней ценовой категории стоимостью от 50 тысяч рублей на человека, в Краснодарском крае и Крыму продаются самые дорогие и комфортные отели, отметила Ломидзе. Многие места в них забронированы уже до конца августа. Но самые бюджетные варианты недельных туров с перелетом и размещением в отелях категории 1-2 звезды стоимостью 24 тысячи рублей на двоих есть в свободной продаже, сказала она. Так что, несмотря на повышенный спрос, есть возможность найти отель для отдыха. К тому же постепенно открываются те гостиницы, которым потребовалось больше времени на подготовку к сезону или которые ждали массового потока отдыхающих.

Сейчас между собой конкурируют регионы и участники рынка. Это заставляет их поддерживать сервис на высоком уровне. Обвала спроса на отдых в России и отмены бронирований не будет даже в том случае, если откроют зарубежные направления. Кстати, произойти это может в августе, считает Ломидзе.

По ее словам, пока принимать российских туристов на «необременительных условиях» готовы восемь стран. Это Турция, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Все эти страны являются туристическими направлениями и пользуются спросом. В подавляющем большинстве случаев туристам потребуется иметь справки об отсутствии COVID-19.

Кроме того, в скором времени открыть границы для россиян могут также Италия и Испания. «По предварительной информации Россия может войти в список стран, граждан которых Италия и Испания будут готовы принимать с определенного момента», — сказала Ломидзе. Но это не означает, что границы будут открыты сразу же, пояснила представитель АТОР.

Однако для россиян те или иные зарубежные направления будут доступны только после заключения двусторонних соглашений и возобновления авиасообщения со стороны России, пояснила Ломидзе. Кстати, после открытия зарубежных направлений цены на туры могут вырасти, но не более чем на 10%, добавила она.