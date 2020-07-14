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Названы новые прогнозы открытия границ 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В России рассказали о новых прогнозах по запуску международного авиасообщения. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Представитель АТОР сообщила, что международное авиасообщение запустят не раньше августа.
"Первый этап открытия международного авиасообщения как на выезд, так и на въезд начнется не раньше августа. Но не ясно, в какой декаде августа это произойдет — с 1-го или после 15-го", — сообщила Ломидзе.
Она добавила, что уже сейчас формируется список стран, куда туристы смогут полететь в первую очередь. Открытие авиасообщения будет происходить поэтапно и будет действовать на условиях взаимности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы восемь стран, которые уже готовы принять российских туристов.
Новости путешествий , Видео
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