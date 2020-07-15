Все новости на карте

Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает Anadolu в своем Twitter-аккаунте.

Согласно данным ведомства, стороны восстановят пассажирские авиаперевозки в среду, 15 июля.

При этом днем ранее крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о намерении открыть сообщение с Россией с 1 августа. Перевозчик планировал запустить перелеты в шесть городов России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Краснодар и Сочи.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объявляла, что процесс снятия введенных на фоне пандемии мер и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.