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Турция заявила о договоренности с Россией по возобновлению авиасообщения 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает Anadolu в своем Twitter-аккаунте.
Согласно данным ведомства, стороны восстановят пассажирские авиаперевозки в среду, 15 июля.
При этом днем ранее крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о намерении открыть сообщение с Россией с 1 августа. Перевозчик планировал запустить перелеты в шесть городов России: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, а также Краснодар и Сочи.
Вице-премьер России Татьяна Голикова объявляла, что процесс снятия введенных на фоне пандемии мер и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Новости путешествий , Видео , Татьяна Голикова , Turkish Airlines , Минтранс РФ
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