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В России дали новый прогноз по срокам запуска международных рейсов 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Запуск международного авиасообщения в России, прерванного из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, может состояться ближе к концу лета. Такой прогноз в ходе брифинга в пресс-центре НСН дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Первый этап открытия международного авиасообщения как на выезд, так и на въезд начнется не раньше августа. Но не ясно, в какой декаде августа это произойдет — с 1-го или после 15-го», —
заявила представительница АТОР. По ее словам, текущий курортный сезон стал крайне сложным из-за «максимальной неопределенности».
Ломидзе подчеркнула, что в ближайшее время будет принято решение о списке стран, с которыми Россия начнет восстанавливать авиаперевозки. «Но уже сейчас понятно, что формирование списка не означает, что с 16 июля туда полетят рейсы», — заключила она, напомнив, что открытие сообщения начнется поэтапно и будет основываться на условиях взаимности.
Аналогичные данные со ссылкой на информированный источник изложил 13 июля «Интерфакс» — по его информации, международное авиасообщение может быть запущено в России в конце июля или начале августа. В настоящее время, отметил собеседник агентства, российская сторона ведет переговоры с иностранными партнерами, соответствующие предложения были направлены властям более десяти стран.
10 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процесс снятия ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти страны будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства. Кроме того, российским гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками.
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Новости путешествий , Видео , Татьяна Голикова , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Интерфакс
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