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Названы страны, которые готовы принять российских туристов 

Елизавета Назарова 24 минуты назад
Названы страны, готовые принять россиян
Фото: depositphotos.com
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые официально объявили о том, что готовы принять российских туристов. Об этом сообщает Russia Today.
По состоянию на 14 июля путешественников из России могут принять восемь стран. В этот список вошли Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана, Мальдивы, Мексика, Куба и Хорватия. При этом, большинство стран требуют справку о том, что туристы не больны коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что одна из европейских стран готова принять туристов из России. Финляндия впустит граждан РФ, но при одном условии.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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