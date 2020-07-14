Названы страны, готовые принять россиян

Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые официально объявили о том, что готовы принять российских туристов. Об этом сообщает Russia Today.

По состоянию на 14 июля путешественников из России могут принять восемь стран. В этот список вошли Турция, Египет, ОАЭ, Доминикана, Мальдивы, Мексика, Куба и Хорватия. При этом, большинство стран требуют справку о том, что туристы не больны коронавирусом.