«Быдляцкий трэш»: что творится в Крыму и Сочи

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали 8 стран, готовых уже сейчас принять российских туристов. Это самые популярные у наших курортников Турция, Египет, Хорватия, Арабские Эмираты, а также Мальдивы, Доминикана, Куба и Мексика. Впрочем, до первых реальных полетов за границу еще далеко, предупредила на брифинге в НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе: после формального открытия границ потребуется время на различные согласования и процедуры.

А пока что десятки тысяч россиян вместо Таиланда и Турции рванули на Черное море. Но привыкнув к определенному комфорту, многие получили шок от задранных цен в сочетании с плохой инфраструктурой и «хамским» сервисом. Это все равно как заплатить за «мерседес», а сесть в «запорожец», сравнивают они.

«Дома теперь нервы восстанавливаю»

Одна туристка на днях вернулась с семьей из поселка в Крыму и жалуется в сети:

«Под плохо развитым сервисом я раньше представляла "совковые старые столовые", которые давно пора заменить… но не то, что открылось нам в действительности».

На весь курортный поселок — только пара кафе с ужасным обслуживанием, где официанты отличались удивительной забывчивостью и заказы приходилось «выбивать». Зато цены везде — на уровне московских. В единственном приличном заведении на самом пляже и очень далеко от села цены были, соответственно, еще выше. А в местных ларьках запросто «впаривают» просроченный товар.

Кроме того, туристку поразило полнейшее отсутствие дорог и при этом не оседающая пыль от бесконечного движения машин, в которой нереально дышать.

Единственным плюсом на этом отдыхе было чистейшее море с малолюдными пляжами, но даже оно «не позволило закрыть глаза на отсутствие нормального сервиса, прямого обмана продавцов и таксистов и хамства официантов».

«Для меня весь отдых выше моего понимания! Дома теперь нервы восстанавливаю! Вернуться обратно совершенно не хочу, жду открытия границ!»

— заключает курортница.

Впрочем, некоторые возражают в комментариях, что так бывает в любой богом забытой деревне в любой части света, а вот в черноморских городах — никаких бед не приключается и сервис на уровне. Правда, там и море грязнее, и пляжи — битком.

«Это называется идиотизм!»

Отечественный отдых в эпоху коронавируса неожиданно обругал популярный теледоктор, глава одной из московских больниц Александр Мясников. Он подчеркнул, что все стало невыносимым из-за неадекватных распоряжений Роспотребнадзора.

«Был на выходные в Сочи. Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел. При этом великолепный 50-метровый бассейн при гостинице закрыт. Вернее, на бортик пускают, а плавать — нет!»

— рассказывает он в телеграм-канале.

«Почему? Низзя, коронавирус! Требования санитарных врачей, Роспотребнадзора! И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? Правильно — идиотизм!» —

критикует доктор Мясников.

Возмутившись и другими сомнительными мерами властей по борьбе с ковидом, он так закончил свой пост:

«У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте!»

Трэш или своя атмосфера?

В рунете немало и восторженных отзывов о черноморском отдыхе, многие авторы даже фанатично его защищают. Но от критиков их заметно отличает крайняя непритязательность: они вполне довольны самыми дешевыми вариантами частного сектора или палаткой на диком пляже. При этом многие относятся с презрением к тем, кто ждет комфорта и сервиса "все включено".

Вот мнения из лагерей непримиримых противников:

«Часто пишут, что в Крыму всё прекрасно, но не хватает сервиса. Это или непонимание, или обман. В Крыму нет вообще ничего из принятого на других курортах. Нет дорог, нет транспорта, нет отелей. Именно нужного качества и количества. Нет очистных сооружений, нет парковки. Нет кемпингов и запретов ездить вне дорог. Нет сети прокатов, непонятно с банками и со страховыми. Всё старое, ржавое и советское»,

— пишет один из участников форума Винского.

«В Феодосии тротуары новые только на центральной магистрали, всё остальное ужас. С советских времен осталось. Дома в плохом состоянии. Много где надписи уровня "здесь был Вася". Какой-то трэш бесконечный. Отвратительная музыка вообще со всех сторон».

Но на том же форуме некоторые даже восхищаются «совковой» экзотикой, которая словно возвращает на 30 лет назад. У таких свои резоны: «Если искать минусы — их, конечно, можно найти, но в целом — кто за чем едет, тот то и находит».

Или в комментариях на Пикабу пишут, что не все так страшно:

«В этому году съездил в Крым (решил: когда, если не сейчас). Не идеально, но после всех прочитанных историй вообще готовился к худшему, а оказалось не так и плохо. При этом цены в кафе ниже наших пермских, отели стоят примерно так же, такси процентов на 20 выше, по сервису тоже только мелкие претензии были, но красивая природа».

«Валите в свою Рязань или откуда вы там приперлись»

После долгого карантина многие готовы перетерпеть неудобства ради солнца и моря. Но таких лояльных людей поразило даже не отсутствие сервиса, а прямое быдло-хамство.

«У знакомой гостевой дом в Крыму. То, как она ведет свой бизнес и общается с клиентурой, у меня вызывает дикую боль мозга. Из за пандемии и закрытых границ у нее аншлаг, поэтому дичь она творит, умножив на 10. Недавно у себя в группе она написала, что те клиенты, которые жалуются на сервис/чистоту комнат и т.д., могут валить в Турцию, где их ИЗБАЛОВАЛИ СЕРВИСОМ! То есть, в ее понимании "сервис" и его качество — это не обязательный пункт в ее работе, а какой то заморский бизнес»,

— негодует один рассказчик.

Другой делится свежим опытом свадебного путешествия в Сочи, заодно поражая ценами:

«Выбрали отель 3* (по цене — за такие же деньги на Новый год в ОАЭ в 5* летали). Средний ценник за обед без алкоголя на двоих — 2-2,5к руб. Официантка отвечает нескандальной клиентке: "Вам что-то не нравится? Ну так и валите в свою Рязань или откуда вы там приперлись, я вас сюда не звала!" Ну и еще много всякого, просто быдляцко-хамоватого. И это всё при том, что цены — просто заоблачные. В самом Сочи — как в самом центре Москвы, в очень приличных кафе. На Красной поляне — как в Италии».

Возмущенных туристов порой поддерживают сами жители курортов:

«Живу в Крыму. Всю жизнь. От хамства тут, особенно при приближении к береговой черте — офигеваем сами. Отдых дороже, чем Турция, Египет и Болгария, причем в Египте будет "все включено", а в Крыму — туалет на улице и вода по графику».

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