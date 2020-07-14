Россияне в этом году выбирают дорогой отдых

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Россияне в 2020 году чаще покупают путевки в средней и высокой ценовой категории. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Самый бюджетный вариант отдыха на массовых, внутренних направлениях — это 24 тыс. руб. на двоих. Максимальные цены на данный момент, так как у нас открываются рейсы в Хакасию, самая высокая минимальная цена — порядка 55-59 тыс. руб. на двоих с перелетом, это самые бюджетные варианты отдыха на массовых направлениях с заездами с 17 по 24 июля. Минимальные цены где-то на 25-30% ниже, чем минимальные цены прошлого года. Продаются не самые бюджетные варианты — больше всего продаются пакеты в среднем ценовом сегменте либо в дорогом. Самые популярные туры в два раза выше, чем бюджетные варианты от 55 до 80 тыс. руб. на двоих на неделю, включая питание, как правило, это завтрак. Наши туристы очень хотят отдохнуть, и они хотят отдохнуть более или менее комфортно и не готовы поехать за три копейки и терпеть дискомфорт»,

— сказала Ломидзе.

Она добавила, что средняя стоимость дорогого отдыха в России составляет 70 тыс. руб. на человека в день.

«Абсолютно в каждом регионе есть варианты очень бюджетные и есть варианты очень дорогие. Средняя стоимость очень дорогого отдыха, неважно, Крым это или Краснодарский край или Алтай, — это примерно от 70 тыс. руб. на человека в сутки. Мы говорим об отдыхе с индивидуальными трансферами и номерами в дорогих объектах»,

— пояснила Ломидзе.