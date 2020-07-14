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В АТОР назвали восемь стран, которые готовы принять российских туристов 

Аргументы Недели 46 минут назад
В АТОР назвали страны, готовые принять россиян
Фото: Аргументы Недели
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник, 14 июля, сообщили, что восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов, однако лишь на определенных условиях.
Подчеркивается, что путешественников из России готовы принять в Турции, Египте, ОАЭ, Доминикане, Хорватии, Мексике, на Кубе и на Мальдивах. Большинство из вышеуказанных стран требуют от туристов справку об отсутствии у них коронавируса нового типа.
К настоящему моменту, однако, россияне не могут покинуть территорию родной страны для отдыха в других государствах.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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