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Майя Ломидзе: «В Крыму места для туристов еще есть!» 

Национальная Служба Новостей и ещё 38 4 часа назад
«В Крыму места для туристов еще есть!»
Фото: Национальная Служба Новостей
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в ходе пресс-конференции НСН развеяла слухи о стопроцентной загрузке отелей в Крыму и Краснодарском крае. В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершился брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Майя Ломидзе рассказала, что несмотря на заявления в СМИ и в региональных правительств о полной загрузке отелей и санаториев, места для отдыха есть и на Черноморском побережье, и в Крыму.
«Все наши Черноморские курорты, и Крым пользуются мегавысоким спросом сейчас. Но когда мы говорим о стопроцентной загрузке, надо понимать, что далеко не все отели открылись. В первую очередь продается самые дорогие и самые комфортные объекты размещения. Да, они распроданы вплоть до сентября включительно, по нашим данным. Тем не менее, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Другой вопрос, какая это ценовая категория. Это средняя планка, как правило»,
— уточнила она.
Директор Ассоциации туроператоров России добавила, что для посещения мест размещения в Крыму нужна справка об отсутствии заболевания коронавирусом.
«Роспотребнадзор менял требования к посещению санаториев за последний месяц два или три раза. Сначала они были абсолютно не совместимы с реальностью. Потом, благодаря работе с ведомством, произошло определенное смягчение. На последнем этапе справки были отменены. Это касается всех санаториев на всей территории России. При этом Крым оставил на региональном уровне требование справок об отсутствии COVID. Это надо учитывать»,
— объяснила она.
Ранее в ходе брифинга в НСН Майя Ломидзе рассказала, что россияне, которые уже оплатили заранее свои туры, могут либо получить свою поездку в полном объеме, либо им осуществят возврат средств с небольшой компенсацией. Постановление правительства, регламентирующие множество важных моментов в этой области, должно выйти на текущей неделе.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор , Национальная Служба Новостей
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