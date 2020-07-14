Россия вошла в топ стран для отдыха украинцев

По данным МИД Украины, Россия вошла в тройку самых популярных стран для летнего отдыха граждан Незалежной. Как сообщает РИА Новости, об этом во вторник заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба

"На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда — прим. "РГ") Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, направления морского отдыха, который пользуется спросом у украинцев. На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов. Наши граждане продолжают ездить туда на отдых. На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом",

— сказал Кулеба на брифинге.

На четвертом и пятом местах по популярности расположились Польша и Германия. По словам главы украинского МИД, на текущий момент украинцы могут поехать в 25 государств мира, которые открыли свои границы для иностранцев после улучшения ситуации с эпидемией коронавируса.

В тоже время, как сообщает издание strana.ua, с 15 июля Венгрия запретит въезд украинцам из-за второй волной пандемии COVID-19. Зато в список разрешенных для посещения граждан Украины стран добавили объятый демонстрациями ближневосточный Ливан и Багамские острова.