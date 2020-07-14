Стюардессы рассказали о забавных случаях на борту 

Российские стюардессы, работающие в авиакомпании Smartavia рассказали о самых забавных случаях, с которыми столкнулись во время работы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на OneTwoTrip.

Одна стюардесса поделилась, что однажды целый полет ей пришлось сидеть с беременной пассажиркой, которая боялась летать. Некоторые бортпроводники сталкивались с забавной просьбой от пассажиров открыть окно, так как в салоне самолета было слишком душно.

Многие пассажиры любят интересоваться у стюардесс маршрутом их полета, поэтому неоднократно спрашивают у них о том, где они сейчас летят. Еще чаще бортпроводники встречаются с вопросом: "А вы боитесь летать?".

Кроме того, со стюардессами стали реже знакомиться. Только 32% девушек заявили о том, что с ними кто-то пытался флиртовать.