Раскрыты способы зарабатывать на путешествиях 

Специалист в индустрии туризма раскрыл способы стать блогером-путешественником и зарабатывать на поездках. Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, по мнению автора материала Стива Томаса (Steve Thomas), несмотря на неопределенность на фоне пандемии коронавируса, сейчас самое подходящее время для развития своих страниц в социальных сетях или создания собственного сайта.

«В некоторых странах внутренние перевозки уже набирают оборот, и, скорее всего, люди потянутся к региональным поездкам. Учитывая, что у многих сейчас огромное количество свободного времени и отличный интернет дома, из этого можно извлечь выгоду», — пояснил эксперт.

Сперва, как уточнил Томас, необходимо наметить цели и найти свою нишу. «Сосредоточьтесь на том, в чем вы хорошо разбираетесь и чем действительно увлечены. Такие темы, как местная уличная еда, региональные походы и маршруты, культура местных жителей могут быть монетизированы за счет прямого взаимодействия», — подчеркнул автор.

Кроме того, он посоветовал избегать шокирующих заголовков и подписей, которые не передают сути публикаций, и вместо этого отдать предпочтение более содержательному контенту. Также Томас заметил, что делать посты нужно с постоянной регулярностью, чтобы набирать обороты, и рекламировать их в социальных сетях — Twitter, Instagram или Facebook.

Эксперт добавил, что во время поездок для привлечения аудитории необходимо часто выкладывать сториз в Instagram и активно взаимодействовать с уже имеющимися последователями.

В октябре 2019 года британская организация Wowcher, помогающая потребителям совершать выгодные покупки, объявила об открытии вакансии мечты с зарплатой 20 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей в год). Как сказано в описании должности, в обязанности сотрудника будут входить путешествия по миру и ведение социальных сетей.