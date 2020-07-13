Где в России можно почувствовать себя как в Европе

Европейские страны все еще остаются недоступными для граждан России. Однако островки европейской культуры можно найти и у нас. «Рамблер» вспомнил города, которые напомнят вам любимые города Европы.

Калининград

Бывший Кёнигсберг до сих пор сохраняет некоторые черты типичного немецкого города, несмотря на то, что он сильно пострадал во время Второй мировой войны. Сначала его бомбили англичане и американцы, потом взяли штурмом советские войска, а после войны город был воссоздан заново. Однако и сейчас в Калининграде можно найти уголки старой Европы. Например, посмотреть кирху Юдиттен (сейчас Свято-Никольский храм), концертный зал областной филармонии (бывшая кирха Святого семейства), кёнигсбергскую биржу (сейчас — Калининградский музей изобразительных искусств), остров Иммануила Канта — бывший исторический район Кнайпхоф с кафедральным готическим собором.

Санкт-Петербург

Его основатель Петр I называл его парадизом, то есть раем. Он стал воплощением мечты царя-реформатора о европейской России. Петр вдохновлялся Венецией и Амстердамом, облик которых также определила вода. Сейчас в нем можно найти архитектурные шедевры на любой вкус. И даже современная Новая Голландия после кардинальной перестройки сохранила в себе атмосферу голландских городов.

Светлогорск

Бывший Раушен все еще пронизан духом популярного курорта Балтийского взморья. Символ города — водонапорная башня и корпус водогрязелечебницы, куда приезжали туристы со всей Европы. Также характерный облик Светлогорску придают Променад, немецкие домики и городская скульптура.

Йошкар-Ола

Столица Марий-Эл попала в список благодаря набережной Брюгге, которая оформлена во фламандском стиле с элементами готики и действительно напоминает города северной Европы. Однако на ней достопримечательности города не заканчиваются.