Валаам 16 июля начнет принимать паломников и туристов 

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Остров Валаам в республике Карелия откроется для туристов и паломников 16 июля, посещения будут однодневными, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

"Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря — Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба", — говорится в сообщении.

Отмечается, что посетителям по-прежнему следует сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора

В республике зарегистрировано 1747 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 970 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.