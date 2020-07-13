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Валаам 16 июля начнет принимать паломников и туристов 

РИА Новости и ещё 4 14 часов назад
Валаам 16 июля начнет принимать паломников и туристов
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Остров Валаам в республике Карелия откроется для туристов и паломников 16 июля, посещения будут однодневными, сообщается на сайте Валаамского монастыря.
"Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря — Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба", — говорится в сообщении.
Отмечается, что посетителям по-прежнему следует сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.
В республике зарегистрировано 1747 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 970 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , РИА Новости
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