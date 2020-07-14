Уровень загрузки крымских отелей достиг 100% 

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Уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, наибольшей популярностью у туристов пользуются южное и западное побережье, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

«На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95-100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостинец продолжает расти»,

— передает РИА «Новости» слова Волченко на заседании крымского правительства.

По его словам, найти свободный номер можно, но со временем становится сложнее.