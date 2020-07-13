Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией 

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Абхазия готова начинать открытие границ для организованных групп россиян с 15 июля. А с первого августа — принимать также и самостоятельных туристов, сообщает Tourprom.

Татьяны Голиковой. Эту информацию озвучил президент республики Аслан Бжания . Подтверждения от российских властей пока не поступило. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера правительства РФ

В самой Абхазии открытие границ тоже вызывает сомнение.