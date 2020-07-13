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Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Фото: depositphotos.com
Абхазия готова начинать открытие границ для организованных групп россиян с 15 июля. А с первого августа — принимать также и самостоятельных туристов, сообщает Tourprom.
Эту информацию озвучил президент республики Аслан Бжания. Подтверждения от российских властей пока не поступило. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
В самой Абхазии открытие границ тоже вызывает сомнение.
"Если границу не откроют, власти будут ругать за доведение народа до полного обнищания, если откроют, то будут ругать за неспособность бороться с заразой", — заявил абхазский политик Тенгиз Джопуа.
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Новости путешествий , Татьяна Голикова , Аслан Бжания , Правительство РФ
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