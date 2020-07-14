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В Анапе на всех пляжах вновь запретили купаться в море 

Новая Кубань и ещё 1 2 часа назад
В Анапе вновь запретили купаться в море
Фото: Новая Кубань
В Анапе вновь введен запрет на купание в море, ограничения действуют 14 июля на всех городских пляжах, сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения. Причиной этих мер стал надвигающийся шторм и сильное донное течение.
"Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций",
— говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, ранее в Анапе уже действовал запрет на купание в море, и он также был связан с погодными условиями.
Как писала "Новая Кубань" ранее, на прошлой неделе на черноморское побережье Краснодарского края обрушился тропический ливень.
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