В Анапе вновь запретили купаться в море

В Анапе вновь введен запрет на купание в море, ограничения действуют 14 июля на всех городских пляжах, сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения. Причиной этих мер стал надвигающийся шторм и сильное донное течение.

"Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций",

— говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, ранее в Анапе уже действовал запрет на купание в море, и он также был связан с погодными условиями.

Как писала "Новая Кубань" ранее, на прошлой неделе на черноморское побережье Краснодарского края обрушился тропический ливень.