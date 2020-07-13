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Где в России лучший пляж 

Анастасия Иванова 52 минуты назад
Где в России лучший пляж
Фото: wikipedia.org
В России много пляжей, где можно прекрасно отдохнуть. Но Янтарный в Калиниграде — это признанный экспертами лучший пляж. Он, единственный в нашей стране, заслужил награду «Голубой флаг», который говорит о том, чистоте и развитой инфраструктуре пляжа.
Пляж Янтарный находится в Калининградской области. На удивление, народу там не слишком много, так как он еще не так известен туристам.
В пункте проката можно взять зонтики и шезлонги. В комплекте к ним отдыхающим дают отдельное полотенце.
Также на пляже установлены душевые кабинки, туалеты и раздевалки. Есть даже питьевые фонтанчики, которыми могут воспользоваться все желающие.
Благодаря деревянным настилам передвигаться по пляжу легко даже в очень жаркую погоду, когда песок сильно нагревается. Также есть все условия для маломобильных туристов — специальные спуски, поручни и небольшие подъемники.
К услугам туристов представлены гидроциклы, водные лыжи и катамараны. Если вы хотите попробовать для себя что-то новое, можно дать взять уроки по серфингу или дайвингу.
Также на пляже оборудовано специальное место для игры в футбол и волейбол — весь необходимый спортинвентарь можно арендовать. А для детей на Янтарном пляже установлены надувные батуты и горки.
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