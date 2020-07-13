В российском туризме наметился резкий перекос

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В интересах российских туристов наметился резкий перекос 

Lenta.ru 1 час назад
В интересах российских туристов наметился резкий перекос после пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений— большинство отдыхающих в текущем летнем сезоне стремятся провести отпуск на море внутри страны. Об этом Tourprom.ru рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его словам, за последнее время продажи туров на южные отечественные курорты достигли 90 процентов от общего объема.
«Фактически Черное море "съело" все остальные направления и обеспечило серьезный ассортиментный перекос, туроператоры по внутреннему туризму стали фактически туроператорами по Краснодарскому краю и Крыму», — пояснил специалист.
Собеседник портала считает, что временное отсутствие спроса на иные маршруты связано с невозможностью «перезапуститься в полную силу» после введения карантинных и ограничительных мер. При этом массовые бронирования туров на море перекрывают потери других направлений.
Ранее «Комсомольская правда» раскрыла детали и стоимость отдыха российских звезд на отечественных курортах. Так, по информации издания, отдых в Сочи может обходиться артистам как минимум в полмиллиона рублей: к примеру, две недели с питанием в номере люкс санатория, где отдыхает телеведущая Лера Кудрявцева, стоят 480 тысяч рублей на двоих. Стоимость перелета туда и обратно из Москвы начинается от девяти тысяч рублей.
Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.
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Новости путешествий , Видео , Сергей Ромашкин , Лера Кудрявцева , Комсомольская правда
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