Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему я поехала отдыхать в Калужскую область и не пожалела 

Анастасия Иванова 30 минут назад
Чем мне так понравилось путешествие в город Таруса
Фото: личный архив
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Пока сограждане осваивают внутренний туризм в Сочи, я решила с морем повременить — все еще опасаюсь большого скопления людей. Но провести выходные в близлежащих к Москве городах, показалось мне хорошей идеей. Поэтому мы собрались с друзьями и отправились в Калужскую область, город Таруса, которому приятно удивились чуть позже.

Есть на что посмотреть

личный архив
Обычно люди делятся на два типа — любители памятников архитектуры и фанаты природы. Для любителей культуры на территории города находятся памятники Цветаевой, Ахмадуллиной и другим известным личностям, можно прокатиться на катере к дому пианиста Святослава Рихтера или к усадьбе художника В. Д. Поленова, зайти в несколько церквей и музеев. Заранее лучше снять наличные деньги, потому что картой можно расплачиваться не везде.
Для любителей природы — живописный вид, опять же, лодочки всех мастей, рыбалка, песчаные пляжи (вот там, правда, много людей). Все-таки самая главная достопримечательность города — это река Ока, огромная и красивая. Можно также остановиться на ночь с палаткой или заселиться в гостиницу, гулять по горам и лесам — отличная нагрузка для тех, кто устал сидеть в офисе.

Насладиться тишиной

личный архив
У города есть режим: к десяти часам звуки слышны только из местных ресторанов и палаток на пляже. Но так как пляж большой, никто не мешает друг другу. Уютная и маленькая Таруса светится навесными гирляндами и настраивает на отдых. После жизни в крупных городах, где гул машин слышен 24 часа в сутки, посидеть в тишине и полюбоваться на звезды — незаменимая вещь.

Вкусно поесть

В целом, питание в городе напоминает обычное меню среднего кафе: много картошки, шашлыки и морсы. При желании, можно приготовить пикник и самому, по всей реке доносятся запахи гриля.
Для тех, кому готовить не хочется, на самом въезде в город расположена пиццерия, которая не зря пользуется спросом (количество людей станет верным указателем). Люди заказывают сразу несколько штук, а потом идут на пляж. Огромное полотно тонкого сырного теста, и весь день свободен от мыслей о еде. Для любителей свежих овощей в центре города располагается рынок.
Видео дня. Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Комментарии
Новости путешествий , Святослав Рихтер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
03:21
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
Новости путешествий
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
03:59
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение