Пассажиропоток авиакомпаний вырос втрое за месяц

В июне 2020 года российские авиакомпании перевезли 2,84 млн пассажиров, что в три раза больше по сравнению с маем текущего года. Об этом сообщает Росавиация.

"В июне текущего года российские перевозчики обслужили 2,84 млн пассажиров, что составляет -77,5% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на -82,4% и составил 5,45 млрд пассажирокилометров",

— говорится в сообщении.

В мае отечественные авиакомпании перевезли 946 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 91,3%.

По оперативным данным, всего за первое полугодие 2020 года перевезено 27,8 млн пассажиров, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.