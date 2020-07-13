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Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос втрое за месяц 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Пассажиропоток авиакомпаний вырос втрое за месяц
Фото: pixabay
В июне 2020 года российские авиакомпании перевезли 2,84 млн пассажиров, что в три раза больше по сравнению с маем текущего года. Об этом сообщает Росавиация.
"В июне текущего года российские перевозчики обслужили 2,84 млн пассажиров, что составляет -77,5% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на -82,4% и составил 5,45 млрд пассажирокилометров",
— говорится в сообщении.
В мае отечественные авиакомпании перевезли 946 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 91,3%.
Больше всего пассажиров в июне обслужили авиакомпании "Сибирь" (678 тыс.), "Аэрофлот (523 тыс.), "ЮТэйр" (201 тыс.) и "Россия" (199 тыс.).
По оперативным данным, всего за первое полугодие 2020 года перевезено 27,8 млн пассажиров, что на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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