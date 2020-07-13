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Еще одна страна открылась для россиян 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Еще одна страна открылась для россиян
Фото: РИА Новости
Доминикана официально заявляет о том, что готова принимать туристов из России и надеется на возобновление чартерных программ в этом году, сообщает АТОР.
"Доминиканская Республика открыта с 1 июля для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет", — сказала Галина Лысенко, директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.
Сейчас страна уже приняла первые рейсы — из США (около 30 процентов — туристы, 70 процентов — вернувшиеся из США граждане Доминиканы), а также из Швейцарии (все — туристы).
По данным Лысенко, туроператоры России не теряют надежды на возобновление чартерных рейсов в этом году. Так, один из них предварительно запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы в августе, а из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани — в октябре.
"Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объемах и в той же географии вылетов", — сообщила Лысенко.
По ее словам, туристический сектор Доминиканской Республики начал заниматься вопросами подготовки к приему иностранных туристов еще два месяца назад. С 1 июля в стране заработала вся открыты отели, аэропорты и рестораны, возобновлена с ограничениями экскурсионная деятельность.
В стране действуют специальные протоколы по приему гостей, призванные гарантировать их безопасность от коронавируса. Иностранцам не нужна по прилету справка об отсутствии COVID-19.
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Новости путешествий , Галина Лысенко
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