Еще одна страна открылась для россиян 

Доминикана официально заявляет о том, что готова принимать туристов из России и надеется на возобновление чартерных программ в этом году, сообщает АТОР.

"Доминиканская Республика открыта с 1 июля для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет", — сказала Галина Лысенко, директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.

Сейчас страна уже приняла первые рейсы — из США (около 30 процентов — туристы, 70 процентов — вернувшиеся из США граждане Доминиканы), а также из Швейцарии (все — туристы).

По данным Лысенко, туроператоры России не теряют надежды на возобновление чартерных рейсов в этом году. Так, один из них предварительно запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы в августе, а из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани — в октябре.

"Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объемах и в той же географии вылетов", — сообщила Лысенко.

По ее словам, туристический сектор Доминиканской Республики начал заниматься вопросами подготовки к приему иностранных туристов еще два месяца назад. С 1 июля в стране заработала вся открыты отели, аэропорты и рестораны, возобновлена с ограничениями экскурсионная деятельность.

В стране действуют специальные протоколы по приему гостей, призванные гарантировать их безопасность от коронавируса. Иностранцам не нужна по прилету справка об отсутствии COVID-19.