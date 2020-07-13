Российские бортпроводницы составили портрет пассажира своей мечты.
Онлайн сервис OneTwoTrip провел исследование ко дню бортпроводника гражданской авиации.
12% респондентов сошлись во мнении, что пассажир в первую очередь должен быть вежливым. 7% ценят такое качество, как спокойствие, а еще 6% считают идеальными спящих пассажиров.
Кроме того, по мнению стюардесс, безупречные туристы должны быть приветливыми, улыбчивыми и ответственными.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардессы раскрыли самые раздражающие поступки туристов в период пандемии.