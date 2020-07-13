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Российские бортпроводницы составили портрет пассажира своей мечты.

Онлайн сервис OneTwoTrip провел исследование ко дню бортпроводника гражданской авиации.

12% респондентов сошлись во мнении, что пассажир в первую очередь должен быть вежливым. 7% ценят такое качество, как спокойствие, а еще 6% считают идеальными спящих пассажиров.

Кроме того, по мнению стюардесс, безупречные туристы должны быть приветливыми, улыбчивыми и ответственными.