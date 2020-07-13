Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские стюардессы составили портрет идеального пассажира 

Мира Маркина 2 часа назад
Российские бортпроводницы составили портрет пассажира своей мечты.
Онлайн сервис OneTwoTrip провел исследование ко дню бортпроводника гражданской авиации.
12% респондентов сошлись во мнении, что пассажир в первую очередь должен быть вежливым. 7% ценят такое качество, как спокойствие, а еще 6% считают идеальными спящих пассажиров.
Кроме того, по мнению стюардесс, безупречные туристы должны быть приветливыми, улыбчивыми и ответственными.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардессы раскрыли самые раздражающие поступки туристов в период пандемии.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Таиланд не пустят бедных туристов
В Таиланд не пустят бедных туристов
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
03:21
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
Новости путешествий
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
03:59
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение