Владелец аэропортов Сочи и Краснодара получил кредит на поддержку бизнеса в пандемию 

Компания "Базэл аэро" , которой принадлежат аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы, получила льготный кредит на сумму 300 млн рублей под 2% годовых. Это позволило сохранить персонал и начать выводить производительность на докризисные значения, несмотря на падение пассажиропотока и финансовые потери из-за ситуации, связанной с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель "Базэл Аэро" Виталий Коренюгин

"Один из госбанков в рамках госпрограммы поддержки отраслей, пострадавших от пандемии, профинансировал ГК "Базэл Аэро", аэропорты в Сочи, Краснодаре, Анапе на сумму около 300 млн рублей на срок 12 месяцев. Это поддержало компанию в период спада спроса на авиаперевозки", — сказал Коренюгин.

Он уточнил, что также кредит поможет вывести показатели производительности на докризисные значения.

По словам представителя компании, аэропорты группы "Базэл Аэро" с начала кризиса потеряли более 90% трафика на фоне сокращения авиаперевозок. Наиболее сильные потери понес аэропорт Сочи — более 1 млрд рублей. При этом почти 100% персонала всех аэропортов компании было сохранено. В связи с падением пассажиропотока каждый аэропорт разработал план антикризисных мероприятий, направленный на 100-процентное сохранение рабочих мест в условиях кризиса.

"В июне аэропорты Сочи и Краснодара восстановили прежний режим работы — перешли на круглосуточное обслуживание рейсов. Анапа перешла на такой режим только в июле. Компания направила запрос на поддержку аэропортов в период пандемии и рассчитывает получить достаточную компенсацию своих потерь", — добавил официальный представитель, уточнив, что ключевой помощью государства может быть возобновление финансирования проектов по строительству магистральной инфраструктуры.

Группа компаний "Базэл Аэро" — оператор аэропортов. Ей принадлежат аэропорты в Краснодаре, Анапе, Сочи. Компания входит в холдинг "Базовый элемент.