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Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Кадры, размещенные в социальных сетях, опубликовала «Живая Кубань».
На записи видно, как туристы и местные жители загорают в Имеретинской низменности без соблюдения дистанцирования — практически вплотную друг к другу, заняв все лежаки на пляже.
«В принципе, никого нет. Интересно, где мы будем лежать?», — иронизирует автор видео.
Как отмечает издание, с началом туристического сезона на Кубани выросло количество заболевших коронавирусом — за последние сутки им заразились 67 человек, двое умерли. Общее количество инфицированных в регионе составляет 6721 человек.
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