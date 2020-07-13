Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео 

Кадры, размещенные в социальных сетях, опубликовала «Живая Кубань».

На записи видно, как туристы и местные жители загорают в Имеретинской низменности без соблюдения дистанцирования — практически вплотную друг к другу, заняв все лежаки на пляже.

«В принципе, никого нет. Интересно, где мы будем лежать?», — иронизирует автор видео.

Как отмечает издание, с началом туристического сезона на Кубани выросло количество заболевших коронавирусом — за последние сутки им заразились 67 человек, двое умерли. Общее количество инфицированных в регионе составляет 6721 человек.