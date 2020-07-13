Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдыхающим в Сочи туристам запретили купаться 

Lenta.ru 5 часов назад
Отдыхающим в Сочи туристам запретили купаться
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как отмечается, после нескольких недель жары синоптики объявили на курорте штормовое предупреждение. По их прогнозам, в период с 12 по 14 июля в Сочи ожидаются смерчи над морем (на участке Магри — Веселое), усиление ветра до 22 метров в секунду и сильный ливень с градом и грозами, который может вызвать повышение уровня воды в реках.
Сотрудники МЧС призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность, избегать прогулок у водоемов и купания в море. По возможности отдыхающих попросили оставаться в помещении.
Ранее в сети появилось видео с туристами, убегающими от смерча на курорте Краснодарского края. Люди поспешили покинуть пляж, едва заметив вихрь над водой в районе станицы Голубицкой в Темрюкском районе.
Видео дня. Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Последние новости
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу Обнародована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве Обнародована новая статистика по заражению коронавирусом в Москве Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Новости путешествий , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
03:21
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
Новости путешествий
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
03:59
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение