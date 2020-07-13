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Рейс «Аэрофлота» вывез россиян из Нью-Йорка в Москву 

РИА Новости и ещё 6 5 часов назад
Рейс «Аэрофлота» вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Фото: РИА Новости
Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK.
Ожидается, что после прибытия в Москву пассажиров пересадят на два других борта, которые доставят их в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Этим рейсом имели право лететь жители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Карелия, Коми, Адыгея и Калмыкия, Республики Крым и Севастополя, а также Санкт-Петербурга.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости путешествий , Аэрофлот , Правительство РФ
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