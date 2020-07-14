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Российские стюардессы рассказали о самых курьезных случаях на борту 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Российские стюардессы рассказали о самых курьезных случаях на борту
Фото: «Коммерсантъ»
Стюардессы российской авиакомпании Smartavia рассказали о самых необычных проблемах и курьезных случаях, с которыми им приходилось сталкиваться в процессе работы. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для путешественников OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, одна из бортпроводниц была вынуждена практически весь полет провести рядом с беременной пассажиркой, страдавшей аэрофобией. К нескольким другим членам экипажа путешественники обращались с жалобой на духоту в салоне и просили открыть окно для проветривания.
Вдобавок туристы периодически интересуются у персонала, где именно пролетает в данный момент воздушное судно, а также задают представителям летного состава один и тот же вопрос: «А вы не боитесь летать?»
Кроме того, согласно полученным данным, современные пассажиры не слишком активно стремятся познакомиться со стюардессами — всего треть опрошенных сотрудниц авиакомпаний, 32,6 процента, заметили, что кто-то из путешественников когда-либо с ними флиртовал.
В указанном исследовании также шла речь о пассажире мечты для российских стюардесс. По мнению большинства членов экипажа, турист должен быть вежливым, спокойным и спящим. Кроме того, безупречные путешественники обладают такими качествами, как приветливость, улыбчивость и ответственность.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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