На каких пассажиров обращают внимание таможенники 

На что сразу обращают внимание сотрудники службы безопасности аэропортов, по какой причине вы можете оказаться подозреваемым?

Безопасность пассажиров в здании аэропорта и в самолете — первое и главное условие успешной работы любой авиакомпании. Именно поэтому в зале и на паспортном контроле, на таможне и даже не входе в аэропорт стоят специально обученные люди, которые внимательно сканируют наше состояние.

По невербальным признакам можно понять, если человек нервничает или что-то скрывает: специалисты проходят обучение, чтобы в толпе можно было без труда вычислить потенциального преступника. Конечно, из всех правил есть исключение, но чаще всего подозрительными кажутся следующие моменты.

9 признаков, по которым поведение пассажира может быть трактовано потенциально опасным для других в аэропорту.

1. Излишняя суета с сумкой

У человека, который открывает и закрывает сумку, постоянно теребит ручку или замок, может быть множество причин так нервничать — например, он просто боится летать или в данный момент его ребенок сдает сложный экзамен. Но сотрудники безопасности предпочтут на всякий случай убедиться, что в сумке нет ничего запрещенного.

2. Частое потирание ладоней

Чаще всего этот жест выдает людей в состоянии нервозности — но если перед полетом все более или менее волнуются, то активное потоотделение на ладонях (которое и вызывает постоянный «моющий» жест руками) вызвано чувством вины, страхом или гормональными заболеваниями.

3. Слишком суровый и хмурый вид

Одно дело, если человек в принципе всегда ходит с подобным выражением лица — опытные специалисты быстро вычисляют такое по характеру мимических складок. Если же нахмуренные брови, плотно сжатые губы и сведенные скулы сопровождаются взглядом исподлобья и испариной — речь о скрытой агрессии, причины которой лучше установить.

4. Скрещенные руки и ноги

Это поза человека, который хочет защититься ото всех или желает что-то скрыть. Вполне возможно, дополнительная проверка может показать, что этому пассажиру просто холодно или он недавно пережил серьезный стресс — например, развод. Но подозрения он все же вызовет.

5. Слишком сложные прически, тюрбаны или платки

Тут все просто: в таких «конструкциях» можно попытаться пронести на борт нечто запрещенное, поэтому с почти 100% вероятностью пассажира попросят распустить волосы и показать, что в них ничего нет.

6. Брюки карго или длинная юбка

Та же самая история — под такой одеждой можно спрятать довольно много различных предметов, которые не должны оказаться на борту. Если вы не хотите попадать в неприятную ситуацию с дополнительным личным обыском — выбирайте предметы одежды, которые не вызовут подобных подозрений.

7. Появление в аэропорту прямо перед вылетом

Особенно, если билет вы купили только в одну сторону, а перед этим — несколько раз меняли дату и место вылета. Это очень частый прием преступников, поэтому проверка будет точно. Постарайтесь не опаздывать на рейс и будьте готовы ответить на не самые, возможно, дружелюбные вопросы службы безопасности аэропорта.

8. Странное поведение и резкие ответы на вопросы сотрудников таможни

Если человек явно взвинчен, начинает на ровном месте хамить, облизывать губы и избегает прямого контакта взглядом — это сигнал однозначный. Множество неопытных преступников выдали себя именно на этом этапе, когда не смогли справиться с напряжением в попытке совершить нечто противоправное.

9. Отсутствие багажа или странное содержимое

У службы безопасности есть буквально считанные секунды, чтобы понять, кто перед ними, поэтому при возникновении любых сомнений они могут начать задавать быстрые и часто неудобные вопросы о том, что вы положили в чемодан. Будьте готовы отвечать дружелюбно и честно, если вы не хотите оказаться на дополнительной полной проверке личных вещей.

О каких секретах службы безопасности вы еще знаете?