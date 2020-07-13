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В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
В России 13 июля ждут рейсы из Узбекистана и с Бали
Фото: Парламентская газета
Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана и с Бали планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, из Ташкента в Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.
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