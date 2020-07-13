Российские стюардессы описали пассажира мечты 

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Российские стюардессы описали пассажира своей мечты. Данное исследование провел онлайн-сервис OneTwoTripко ко дню бортпроводника гражданской авиации, сообщает «Лента.ру».

Большинство опрошенных сошлись во мнение, что пассажир, в первую очередь, должен быть вежливым. Так, считают 12% респондентов. За спокойствие проголосовало 7%, а еще 6% больше всего нравятся спящие пассажиры.

Стюардессы также рассказали, что безупречные путешественники обладают такими качествами, как приветливость, улыбчивость и ответственность.

Ранее стюардесса назвала главный рассадник микробов на борту. Самое негигиеничное место на борту — это карманы переднего кресла, поскольку их довольно сложно обработать дезинфицирующими средствами.