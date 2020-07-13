Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские стюардессы описали пассажира мечты 

Мир24 и ещё 1 5 часов назад
Российские стюардессы описали пассажира мечты
Фото: Мир24
Российские стюардессы описали пассажира своей мечты. Данное исследование провел онлайн-сервис OneTwoTripко ко дню бортпроводника гражданской авиации, сообщает «Лента.ру».
Большинство опрошенных сошлись во мнение, что пассажир, в первую очередь, должен быть вежливым. Так, считают 12% респондентов. За спокойствие проголосовало 7%, а еще 6% больше всего нравятся спящие пассажиры.
Стюардессы также рассказали, что безупречные путешественники обладают такими качествами, как приветливость, улыбчивость и ответственность.
Ранее стюардесса назвала главный рассадник микробов на борту. Самое негигиеничное место на борту — это карманы переднего кресла, поскольку их довольно сложно обработать дезинфицирующими средствами.
Видео дня. Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Мир24: последние новости
Попова: Для детей нужна специальная вакцина от COVID-19 Попова: Для детей нужна специальная вакцина от COVID-19 Еще один вывозной рейс вылетел в Москву из Нью-Йорка Еще один вывозной рейс вылетел в Москву из Нью-Йорка Стало известно, сколько хотят получать россияне после пандемии Стало известно, сколько хотят получать россияне после пандемии
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
«Сервиса ноль, хамства хоть отбавляй»: россияне о Сочи
Названа самая безопасная страна для путешествий
Названа самая безопасная страна для путешествий
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
03:21
Туристы в Сочи забыли о мерах безопасности
Новости путешествий
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
03:59
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение