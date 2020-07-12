Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Въезжаем в Крым: кого отправят на двухнедельную обсервацию 

РИА Новости Крым и ещё 1 2 часа назад
Въезжаем в Крым: кого отправят на обсервацию
Фото: РИА Новости Крым
Курортный сезон в условиях пандемии коронавируса в самом разгаре. С 15 июня в Крыму отели и гостиницы начали работу для крымчан, а с 1 июля полуостров открылся и для туристов с материка.
Кто должен проходить обязательный двухнедельный карантин по прибытии на полуостров, кому в этом нет необходимости?

Другие регионы России

С 15 июня жители других регионов России могут свободно приехать в Крым без обязательной двухнедельной обсервации. Туристы могут не сдавать тест на коронавирус при въезде в регион, однако, на Крымском мосту, железнодорожном вокзале и в аэропорту придется пройти обязательную термометрию и осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ.

Зарубежные страны

Под обязательную четырнадцатидневную обсервацию в Крыму попадут иностранные граждане и россияне, прибывшие из-за рубежа: будь то крымчане, у которых есть свое жилье (где они и будут проходить обсервацию), или просто путешественники — им придется "отлежаться" в крымских обсерваторах. На 10 день все они пройдут тест на COVID, в случае положительного результата, их отправят в госпиталь.

Украина

Гости из Украины (а также крымчане, которые возвращаются домой из Незалежной) будут обязаны находиться на двухнедельной обсервации, как и по приезду из любой зарубежной страны. Однако это правило не распространяется на жителей Донецкой и Луганской народных республик, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.
Видео дня. Самые необычные музеи планеты
РИА Новости Крым: последние новости
По сувенирным лавкам, кафе и фудкортам: где в Крыму угождают туристам По сувенирным лавкам, кафе и фудкортам: где в Крыму угождают туристам Правительство РФ сделало 50% скидку школьникам на путешествия в Крым Правительство РФ сделало 50% скидку школьникам на путешествия в Крым В Сочи наплыв туристов, которые не соблюдают меры предосторожности В Сочи наплыв туристов, которые не соблюдают меры предосторожности
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
На каких пассажиров обращают внимание таможенники
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Отдыхающие на курортах России умоляют открыть Турцию
Италия запретит использование багажных полок в самолетах
Италия запретит использование багажных полок в самолетах
Видео
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Отдых в Крыму подорожает
04:36
Отдых в Крыму подорожает
Новости путешествий
Как выглядят отели после карантина
00:43
Как выглядят отели после карантина
Новости путешествий
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
03:59
Лучшие места для отдыха в России летом-2020
Новости путешествий
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
00:27
Стало известно, когда россиян выпустят за границу
Новости путешествий
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Греция наконец открыла границы для путешественников
00:41
Греция наконец открыла границы для путешественников
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
01:41
Какие неприятности поджидают туристов в Крыму
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение