Въезжаем в Крым: кого отправят на обсервацию

Курортный сезон в условиях пандемии коронавируса в самом разгаре. С 15 июня в Крыму отели и гостиницы начали работу для крымчан, а с 1 июля полуостров открылся и для туристов с материка.

Кто должен проходить обязательный двухнедельный карантин по прибытии на полуостров, кому в этом нет необходимости?

Другие регионы России

С 15 июня жители других регионов России могут свободно приехать в Крым без обязательной двухнедельной обсервации. Туристы могут не сдавать тест на коронавирус при въезде в регион, однако, на Крымском мосту, железнодорожном вокзале и в аэропорту придется пройти обязательную термометрию и осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ.

Зарубежные страны

Под обязательную четырнадцатидневную обсервацию в Крыму попадут иностранные граждане и россияне, прибывшие из-за рубежа: будь то крымчане, у которых есть свое жилье (где они и будут проходить обсервацию), или просто путешественники — им придется "отлежаться" в крымских обсерваторах. На 10 день все они пройдут тест на COVID, в случае положительного результата, их отправят в госпиталь.

Украина

Гости из Украины (а также крымчане, которые возвращаются домой из Незалежной) будут обязаны находиться на двухнедельной обсервации, как и по приезду из любой зарубежной страны. Однако это правило не распространяется на жителей Донецкой и Луганской народных республик, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.