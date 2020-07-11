В Крым за первые 10 дней приехали 400 тысяч туристов

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Около 400 тысяч отдыхающих прибыли в Крым за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других регионов России в связи с COVID-19, сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко

"То, что касается туристического потока, за первые 10 дней (с 1 июля — ред.) Крым получил уже 400 тысяч туристов", — сказал Волченко, добавив, что всего в июле полуостров посетит порядка 1,5 миллиона туристов.

Он добавил, что эти цифры сопоставимы с прошлогодними. Ранее министр отметил, что, по самым пессимистичным прогнозам, высокий курортный сезон в текущем году продлится минимум до октября.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.