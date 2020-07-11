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Правительство РФ сделало 50% скидку школьникам на путешествия в Крым 

РИА Новости Крым и ещё 14 51 минуту назад
Школьники получили скидку в 50% для поездок в Крым
Фото: Pixabay
До конца летних каникул школьники старше 10 лет будут путешествовать поездами в Крым и Севастополь со скидкой 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, ссылаясь на соответствующее постановление.
"Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий", — сообщили в кабмине.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, оставшиеся 50% цены билета перевозчику будет субсидировать государство. В документе говорится, что субсидирование билетов предусмотрено только в этом году с 1 июня по 31 августа.
Что касается детей младше 10 лет, то для маленьких путешественников до пяти лет предусмотрен бесплатный проезд без предоставления дополнительного места, а остальные пользуются детским тарифом.
В начале июля сообщалось, что во второй половине месяца ожидается запуск новых железнодорожных пассажирских рейсов из Крыма в Вологду и обратно. Кроме того, начиная с 18 июля поезда "Симферополь — Екатеринбург" и "Екатеринбург — Симферополь" будет ходить в два раза чаще.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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