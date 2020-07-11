Школьники получили скидку в 50% для поездок в Крым

До конца летних каникул школьники старше 10 лет будут путешествовать поездами в Крым и Севастополь со скидкой 50%. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, ссылаясь на соответствующее постановление.

"Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий", — сообщили в кабмине.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром страны Михаилом Мишустиным , оставшиеся 50% цены билета перевозчику будет субсидировать государство. В документе говорится, что субсидирование билетов предусмотрено только в этом году с 1 июня по 31 августа.

Что касается детей младше 10 лет, то для маленьких путешественников до пяти лет предусмотрен бесплатный проезд без предоставления дополнительного места, а остальные пользуются детским тарифом.

В начале июля сообщалось, что во второй половине месяца ожидается запуск новых железнодорожных пассажирских рейсов из Крыма в Вологду и обратно. Кроме того, начиная с 18 июля поезда "Симферополь — Екатеринбург" и "Екатеринбург — Симферополь" будет ходить в два раза чаще.