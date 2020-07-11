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«Россия» открыла рейсы из Владивостока в Симферополь 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
«Россия» открыла рейсы из Владивостока в Симферополь
Фото: РИА Новости
Прямой рейс из Владивостока в столицу Крыма Симферополь впервые совершила авиакомпания "Россия", сообщает международный аэропорт Владивосток.
Рейсы в столицу Республики Крым запланированы еженедельно по субботам, вылет из Владивостока в 9.50. Полеты проходят на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами бизнес-класса. Время в полете — около 10 часов. Оператором чартерных программ выступает компания "Библио-Глобус".
"Впервые в истории международного аэропорта Владивосток открыт прямой рейс в Симферополь. Сегодня, 11 июля, авиакомпания "Россия" доставила первых пассажиров из Владивостока на популярный туристический курорт", — говорится в сообщении.
С 6 июля, по информации аэропорта, стартовала летная программа в Сочи. Рейсы с Дальнего Востока выполнятся дважды в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing 747-400.
"Сейчас, когда закрыты границы и полеты на международных направлениях не осуществляются, у жителей Приморья появилась возможность отдохнуть в России. Черноморское побережье — главное место отдыха большинства россиян. Для дальневосточников новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах", — цитируются в сообщении слова генерального директора международного аэропорта Владивосток Андрея Виниченко.
Отмечается, что на территории Крыма 15 июня был полностью снят режим самоизоляции для всех категорий граждан.
Международный аэропорт Владивосток, образованный в 1932 году, является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2019 году услугами аэропорта воспользовались 3 миллиона 80 тысяч человек. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 миллиона пассажиров, соответствует уровню "С" IATA.
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Новости путешествий , Boeing , Авиакомпания Россия
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