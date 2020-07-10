Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.

"То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Попова попросила всех, кто сегодня имеет возможность отдыхать, выезжает за город и в курортные зоны, где собираются люди из разных уголков страны, неукоснительно соблюдать все действующие требования.

"Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих и тех, к кому они вернутся после такого отдыха", — подчеркнула она.

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