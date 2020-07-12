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Можно ли заразиться коронавирусом в море — Роспотребнадзор 

РИА Новости Крым и ещё 50 2 часа назад
Можно ли заразиться коронавирусом в море
Фото: РИА Новости Крым
Бояться заразиться COVID-19 во время купания не стоит, так как коронавирус в воде погибает, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, открытые водоемы не могут считаться источником заражения коронавирусом, так как вода длительное время находится под воздействием большого количества солнечных лучей, а они губительны для вируса.
"Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет",
— говорится в сообщении.
При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в воде можно заразиться другими инфекциями, там могут обитать возбудители церкариоза, лямблиоза, лептоспироза и ротавируса, а также гепатитов, дизентерии, холеры, сальмонеллеза и даже брюшного тифа.
По этой причине место для купания нужно выбирать внимательно и не ходить на пляж при симптомах ОРВИ, наличии ссадин и ран на коже. Также рекомендуется не глотать воду из водоема, а после купания принять душ с мылом и мочалкой.
Ранее врач Антон Эльстер, который лечил первого зараженного коронавирусом в Крыму, рассказал, насколько велика вероятность заразиться COVID-19 во время пляжного отдыха и как оградить себя от тяжелой болезни.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор
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